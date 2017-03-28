Türkiye-AB ilişkileri koptu kopuyor

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, Türkiye ile AB arasında derin bir kriz yaşandığını dile getirdi.



Keyman, AA için kaleme aldığı makalede şunları kaydetti: "Yıl 2017: 15 Temmuz 2016 darbe girişimden sonra sıklıkla gelmeye devam ettiğim Brüksel’deyim. 1997’den 2017’ye yaşanan 20 yıldan sonra, yine Türkiye-AB ilişkilerinde değişen bir şey yok, yine büyük bir siyasi krizin eşiğindeyiz. 20 yıl sonra, yaşanan bunca gelişmeden, atılan bunca adımdan sonra, tam üyelik müzakereleri durmuş durumda ve tekrardan 1997 yılını hatırlatan bir krizin eşiğindeyiz. Türkiye-AB ilişkileri siyasi düzeyde durma noktasına doğru hızla ilerliyor. Bununla birlikte, altını çizelim, Türkiye-AB ilişkilerinde bugün yaşanan büyük kriz, 1997 siyasi krizine benzemekle birlikte, çok daha ciddi sonuçlar doğurabilecek nitelikte. Üç noktanın altını hemen çizelim: Bir, taraflar kriz riskini yükselten tavırlarını sürdürürken, 1997’den farklı olarak, bu krizden nasıl çıkılacağı ya da 1999 yılı sonunda alınan olumlu karar gibi bir kararın bugün nasıl alınacağı üzerine ne Türkiye ne de AB tarafında hiçbir düşünce ya da arayış yok. İki, bugün yaşanan kriz, 1997’den farklı olarak, siyasi düzeyle sınırlı olmayabilir. 1963'ten beri süren ve artık taşınması giderek zorlaşan Türkiye-AB ilişkileri tümüyle bitebilir. Üç, bugün yaşanan kriz, çok büyük bir güven sorununu, retorik ve sembolik düzeyde telafisi çok zor tavır ve söylemleri içeriyor."

Kurulan köprüler de yeterli olmuyor

Türkiye ile AB arasında biri sığınmacı, diğeri de DEAŞ olmak üzere iki ortak payda kaldığına işaret eden Keyman, şunları kaydetti: "Türkiye’nin, 'koşulsuz misafirperverlik ilkesi' içinde misafir ettiği mültecilerin sayısı 3.6 milyona yaklaşıyor. Mültecilerin gitmek istedikleri yer Avrupa. Mülteci krizi, Türkiye-AB-Avrupa’yı doğrudan ilgilendiriyor; bu aktörlerin beraber çalışmasını gerektiriyor. Ne Rusya, ne İran, ne Suudi Arabistan mülteci sorunuyla ilgililer; mülteciler de bu yerlere gitmek istemiyorlar. Terör sorununa gelince; Fransa, Belçika, Almanya’da yaşanan DEAŞ terörüne karşı en önemli mücadeleyi Türkiye veriyor. Türkiye’de de DEAŞ terör saldırıları yaşanıyor. Türkiye’nin DEAŞ terörüne karşı verdiği mücadele, Avrupa’nın güvenliğiyle de ilgili, Avrupa’nın güvenliğini sağlıyor. Türkiye, Avrupa’dan, PKK terörüne karşı da kendisine destek vermesini istiyor. Türkiye-AB-Avrupa’nın teröre karşı beraber ve birlikte hareket etmesi gereken bir zamanda, Türkiye-AB ilişkilerinde kriz yaşanıyor. Bu krizden sadece devletler değil, masum insanlar da olumsuz etkileniyor."