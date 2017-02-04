Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Türkiye NATO'ya zoraki üye olmuş!

CIA belgelerinde, 1950'de Türkiye'ye NATO'da tam üyelik yerine ittifakın askeri görüşmelerine katılma imkanı verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:54
Türkiye NATO'ya zoraki üye olmuş!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından gizliliği kaldırılarak internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde, 1950 yılında Türkiye'ye NATO'da tam üyelik verilmesi yerine Akdeniz'in korunması için NATO'nun askeri planlama görüşmelerine davet edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı.

CIA'in 22 Eylül 1950 tarihli "Çok Gizli" damgalı istihbarat notunda, 1950 yılında kıta Avrupası ülkelerinin kendi askeri güçlerinin zayıflığının farkında olmalarına rağmen NATO'nun coğrafi olarak genişlemesini istemedikleri görüldü.

Notlarda, Türkiye ve Yunanistan'a NATO'ya tam üyelik verilmesi yerine ittifakın Akdeniz kanadını korumak için iki ülkenin NATO'nun askeri planlama görüşmelerine katılmaya davet edilmeleri hususunda bazı kıta Avrupası ülkelerinin anlaşmaya vardığı bilgisi dikkati çekti. "Kore'deki Gelişmeler" başlıklı istihbarat notunda, Türkiye'nin Kore Savaşı sonrasında NATO'ya giremediği için hayal kırıklığına uğrayacağı belirtildi.

Notta buna karşın "Türkiye'nin Batı'ya yönelik tutumunda kalıcı ve önemli bir değişiklik olma ihtimali düşük" ifadesine yer verildi. İstihbarat notlarında, "Ancak, Türkiye'nin NATO'nun askeri görüşmelerine katılabileceği hususunun düzgün bir şekilde reklamı yapılırsa mevcut hükümet itibarına ölümcül bir darbe vermeden bu işten sıyrılabilir" denildiği de ortaya çıktı.

AA

Son Güncelleme: 04.02.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
YunanistanTürkiyeNATOCIATürkiye NATOya Zoraki üye Olmuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim