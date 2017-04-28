'Türkiye'nin AB üyeliği söz konusu olamaz'

Malta'daki AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Sebastian Kurz, anayasa değişikliği referandumunun AB'de birçok kesim tarafından kırmızı çizginin aşılması ve Türkiye'nin AB'den uzaklaşmaya devam etmesi olarak görüldüğünü vurguladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı, "Ankara ile düzenli olarak iletişim kurmaya devam etmeliyiz. Elbette müzakereler için birtakım kanallara ihtiyacımız var ancak Türkiye'nin AB'ye üyeliği söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. Kurz, yabancı gazetecilerin gözaltına alınmasının ve muhalefete baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu da kaydetti.

Ülkesinde belgesel yapımcısı olarak tanınan ve Türkiye-Suriye sınırında gözaltına alınan 35 yaşındaki İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande, birkaç gün önce Türkiye'den sınır dışı edildi. Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ise halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

HABER MERKEZİ