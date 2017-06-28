"Türkiye operasyon yapabilir"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bir kaynak İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'deki yeni bir çatışmanın ne Rusya ne de IŞİD'cilerle mücadelenin yararına olacağını belirtip bu nedenle Moskova'nın Türkiye ile Kürt gruplar arasından büyük bir savaş yaşanmasına izin vermemeye çalıştığını söyledi. İsmi belirtilmeyen kaynak, "Çeşitli düzeylerde yaptığımız görüşmelerde Ankara'yı üzerinde iyice düşünülmemiş eylemlerden alıkoyabileceğimize inanıyorum" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nden Vladimir Avatkov da aynı gazeteye dikkat çekici bir Türkiye değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyon düzenlemesi ihtimalinin dışlanamayacağını belirten Avatkov, "Türklerin ülkenin güneydoğusunda ve doğrudan Suriye'de savaşmaya hazır güçleri var. Fırat Kalkanı operasyonu da geçen yılki darbe girişiminde zayıflayan orduyu güçlendirip onlara gereken askeri deneyimi verdi. ABD'nin Kürtlerle işbirliği yapması Ankara'yı çok rahatsız ediyor. Erdoğan uyarılarını giderek daha sık yapmaya başladı. Türkiye'nin NATO'yla ilişkilerini gözden geçirme ihtimali nedeniyle bu uyarıları ciddiye almak gerek" dedi.