Türkiye S-400'lere neden ilgi duyuyor?

Natsionalnaya Oborona dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi almak istemesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Rus basınına konuşan askeri uzman şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Rus S-400 füze sistemini almaya ilgi duyuyor. Bu füze sistemini satın alan herhangi bir ülke kendi hava sahasını tüm düşman hedeflerinden, çeşitli füze saldırılarından korumayı garantiye alıyor.” Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri sorunlu diyen Korotçenko, “Türkiye şu duruma düşmekten endişe ediyor: Eğer Türkiye Batılı füze sistemi alırsa, olası herhangi bir çatışma durumunda özel sinyal ile bu füze sistemi devre dışı bırakılabilir. Yani kullanılmayacak bir rejime dönüştürülebilir. Onların (batılı füze sistemi) yazılım donanım sistemi var. Zira zamanında Saddam Hüseyin bu tuzağa düştü. O zamanında çok sayıda Fransız füze sistemi aldı. Fakat ABD başkanlığındaki koalisyon güçlerinin saldırısı sırasında Saddam Hüseyin, elindeki sistemi devreye sokmaya çalıştı, ancak aniden radar ekranları söndü. Dolayısıyla füze sistemi kullanılmaz hale geldi. Irak’ı da bir kaç haftada işini bitirdiler.” Rusya’nın silah satın aldığı müşterilerine dürüst davrandığını iddia eden Korotçenko, “Bizim teknoloji ise farklı. Biz kendi itibarımıza değer veriyoruz. Biz silah sattığımız zaman, müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda güzel askeri uygulama ve sonuçlarını garanti ediyoruz” ifadeler kullandı. DIŞ HABERLER