Türkiye'ye kapıyı kapatıyorlar

Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerine ilişkin farklı görüşler bulunmasına rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede konuyu gündeme getirmeyi planladığı bildirildi. Alman hükümetinin sözcüsü Seibert olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu aşamada yeni bir başlık açılmayacağı için üyelik müzarekerelerinin fiilen askıda olduğunu hatırlattı. AB'ye üye bütün ülkelerin Türkiye konusunda aynı tutumu izlemesinin Alman hükümeti için önemli olduğunu söyleyen Seibert, müzakerelere sadece oybirliği ile son verilebileceğini vurguladı.

Seibert, Avrupa Birliği'nin diğer üyelerinin de 19-20 Ekim'de yapılacak zirvede Türkiye'yi gündeme getirmeyi anlamlı ve doğru bulduğunu dile getirdi. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Martin Schulz da Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerine son verilmesi yönündeki talebini yineledi. Schulz, Funke Medya Grubu'na ait gazetelere yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Almanya'ya karşı istediği gibi davranabileceği izlenimine kapılmaması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'deki Alman vatandaşlarına istedikleri gibi davranacaklarına dair açık bir mesaj verdiğini savunan Schulz, 'bu şekilde kırmızıçizginin aşıldığını' vurguladı.



Türkiye’yi suçluyorlar

Ankara’yı Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmaya giden kapıyı kapatmakla suçlayan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Türkiye’nin doğru yönde hareket etme fırsatını kaybettiğini belirtti. Estonya’nın başkenti Tallin’de AB dışişleri ve savunma bakanlarının gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulunan Wallström, “Türkiye’nin şu anda yaptıklarının sonuçlarının olması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor” dedi. Daha önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nde Türkiye için yer olmadığını dile getirmişti. Fransız hükümet sözcüsü ?hristophe Castaner, Türkiye'deki mevcut siyasi durumun, bu ülkenin AB'ye üyelik müzakerelerine devam etmesini daha imkânsız hale getirdiğini savunmuştu.