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Türkiye'ye karşı diplomatik girişim

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması taleplerine olumlu karşılık alamayan, bunun üzerine Ankara'ya yönelik politikasını sertleştiren Almanya, Avrupa Birliği'nde kritik diplomatik girişimlerde bulundu.

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Türkiye'ye karşı diplomatik girişim

Alman hükümetinin, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını üstlenen Estonya ile temaslarında, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi konusunun, ‘hiçbir şekilde gündeme alınmaması' yönünde beklentisini ilettiği, bunun gerekçelerini anlattığı ortaya çıktı.

Türkiye'de demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan ‘kaygı verici' nitelikte son gelişmelerin ardından, AB'nin Ankara üzerinde ciddi biçimde etkisi olacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Berlin, mevcut koşullarda Gümrük Birliği konusunda, ön hazırlık niteliğinde görüşmelerin bile yapılmasının, doğru bir mesaj olmayacağını vurguladı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya'nın bugüne kadar Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, genişletilmesi konusunda AB içinde başı çeken ülkelerden olduğunu, ancak son gelişmelerin ardından tutumunu tamamen değiştirdiğini kaydetti.

Türkiye ile tırmanan gerginlik, hukuk devleti ve basın özgürlüğü alanında yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine bu kez Alman hükümetinin muhalefeti, süreci belirleyen temel faktör haline geldi.

Gümrük Birliği‘ni güncelleme konusunda AB ile Türkiye arasında müzakerelerin başlayabilmesi için, AB üye devletlerinin Komisyon'a yetki vermesi gerekiyor. Diplomatlar, Almanya'nın bu yetki öncesinde sürece zemin hazırlayacak, hazırlık görüşmelerine dahi yeşil ışık yakmayacağını kaydediyorlar.

HABER MERKEZİ

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