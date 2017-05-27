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Türkiye'yi bypass önerisi

Türkiye ile Almanya arasında İncirlik krizine henüz çözüm bulunamazken, Alman vekillerin Konya Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret edebilmeleri için Türkiye’den izin gerektirmeyecek bir formül bulundu

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Türkiye'yi bypass önerisi
Alman Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Federal Meclis’te grubu bulunan partilerin ilgili milletvekillerine gönderdiği bilgi mektubunda, Türk hükümetinin Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaretine itiraz etmeyeceği belirtildi. Daha önce Der Spiegel yer alan haberde de, Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret sorununun çözüldüğü belirtilmişti.

Alınan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Konya'ya yapılan tüm uçuşların NATO uçuşu olarak deklare edilmesi önerisinde bulundu. Böylelikle, federal meclis üyelerinin Konya'ya yapacağı ziyaretlerin Türk hükümeti tarafından onaylanması gerekmeyecek. Gabriel'in önerisine göre, NATO'nun Ankara'yı bilgilendirmesi yeterli olacak. Konya, NATO üssü olduğu için, Alman vekillerin Ankara'dan ziyaret izni alması gerekmiyor.

Ankara, mart ayında Sol Parti milletvekili Jan van Aken'in Konya'daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti. Konya Hava Üssü'nde 10 ile 20 arasında Alman askeri yer ekibinde görev yapıyor. Bunun yanı sıra uçuş ekibinin üçte birini Alman askerleri oluşturuyor. Her uçakta 24 asker bulunuyor. Federal Meclis Savunma Komisyonu'nun önümüzdeki hafta içinde Konya'ya ziyaret tarihini ele alacağı, ziyaretin Haziran ayı ortalarında düşünüldüğü kaydedildi. DIŞ HABERLER




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Türkiyeyi Bypass önerisi
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Ferhat 12 saat önce

yanı artık Türkıeye gun gectıkce her türlu onemını kaybetmektedır sıtratejik ortak falan da gecmıste kaldı

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