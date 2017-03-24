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Türklere Bulgar engeli

Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde bazı siyasi partilerin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a gelip oy kullanmalarını istemediklerini açıklamasının ardından, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yakınlarındaki protesto gösterileri sürüyor

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Türklere Bulgar engeli
Çağrılar üzerine dünde toplanan protestocular, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların Bulgaristan'a geçişlerini engellemek için yolu trafiği kapattı. Bulgar yetkililer ise Türk gazetecilerin ülkeye girişine, 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermedi. Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlere Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ile Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi de (DOST) katılacak. Seçimler öncesi bazı Bulgar partiler, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların ülkelerine gelip oy kullanmalarını istemediklerini açıkladı. Gelişmelerin ardından geçen salı günü Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda biraraya gelen çeşitli gruplar eylem yaptı. Ellerinde Bulgar bayrakları taşıyan gruplar yola zincir çekip, araç lastikleriyle yolu da geçişe kapattı. DIŞ HABERLER

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