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Ukrayna'da gerilim!

Ukrayna'nın doğusunda altıncı gününe giren çatışmalarda, Kiev'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk'taki milisleri hedef alan bir saldırı düzenlendi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
Ukrayna'da gerilim!

Halk Güçleri İdaresi adlı milis grubunun lideri Oleg Anaşçenko'nun aracında patlayan bombayı Rus haber ajansı Sputnik duyurdu.

Açıklama yapan milis grubu, "Saat 08.00 sularında kentin merkezindeki sokaklardan birinde patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, Toyota marka bir aracın patlatıldığını bildirdi" ifadesini kullandı. Saldırıda Anaşçenko ve yanındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Halk Güçleri İdaresi sözcüsü, bombalı saldırıdan Ukraynalı özel kuvvetler askerlerini sorumlu tuttu. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla askerler hafta başından bu yana çatışıyor.

Silah seslerinin kesilmediği Donetsk çevresinde, uluslararası gözlemciler bir gün içinde 1000 ateşkes ihlalinin gerçekleştiğini bildiriyor. Çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'i geçti, ölenlerin üçü sivil. Rusya lideri Putin çatışmalar nedeniyle Kiev yönetimini suçluyor.

Ukraynalı milis güçlerinin muhalefetin bölgelerini işgal ettiğini savunan Putin, paraya ihtiyacı olan Ukrayna yönetiminin ABD seçimlerinde yanlış adayı desteklediği için karışıklık çıkardığını belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
Ukraynada Gerilim!
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