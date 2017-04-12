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UNICEF'ten Afrika uyarısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), terör örgütü Boko Haram'ın çocuk yaştaki intihar bombacılarının sayısının arttığı uyarısında bulundu

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UNICEF'ten Afrika uyarısı
UNICEF'den yapılan yazılı açıklamada, "Boko Haram'ın Orta Afrika'da Nijerya, Kamerun, Nijer ve Çad arasında yer alan Çad Gölü bölgesindeki intihar saldırılarında kullandığı çocukların sayısında büyük artış olması endişe verici." ifadeleri kullanıldı.  Açıklamada, "Çad Gölü bölgesinde yılın 3 ayında intihar saldırılarında 27 çocuk kullanıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 9'du." bilgisi verildi. UNICEF Batı ve Orta Afrika Direktörü Marie-Pierre Poirier de "Yılın ilk 3 ayında bölgede intihar saldırılarında kullanılan çocuk sayısı, geçen yılın tamamında kullanılanlarla hemen hemen aynı. Bu çocuklar suçlu değil, kurban." değerlendirmesinde bulundu.  Açıklamada, Nijerya, Kamerun, Çad ve Nijer'de 2014'ten bu yana 117 çocuğun bombalı saldırı düzenlemek için kullanıldığı ve bunların büyük bir kısmının kız çocuğu olduğu belirtildi. AA

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UNICEFten Afrika Uyarısı
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