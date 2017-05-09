Valiye 'İslam'a hakaret'ten hapis

Ülkesinde 'Ahok' lakabıyla da tanınan Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama'nın Kuzey Cakarta Bölge Mahkemesinde yaklaşık 5 aydır süren davası sonuçlandı. Karar duruşmasında, Ahok'a 2 yıl hapis cezası verildi. Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Ahok, geçen yıl eylül ayında yaptığı bir konuşmada Maide Suresi'nin 51. ayetine ilişkin yorumunda İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı.



Ahok söz konusu konuşmasında, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir" demişti. Bu açıklaması nedeniyle bazı Müslüman gruplardan büyük tepki gören Ahok'un görevden alınması için çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.



Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yürüten ve bu sene yapılan yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliği görevine aday olduğunu açıklayan Ahok, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti. DIŞ HABERLER