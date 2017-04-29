'Vatandaşlık iptali söz konusu değil'

Avusturya’da ikili anlaşmaların dışında çifte vatandaşlığa izin verilmezken, ebeveynlerden birinin Avusturya diğerinin ise farklı bir ülke vatandaşı olması durumunda, çocukların çifte vatandaş olmalarına müsaade ediliyor. Ülkede, Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sürecinde başlayan çifte vatandaşlık tartışmaları, referandumun ardından Türk seçmene ait olduğu iddia edilen seçmen listeleri üzerinden devam ediyor.



Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Türkiye karşıtı bazı grup ve kişilerden elde ettiği gayri resmi seçmen listeleri üzerinden, 300 bine yakın Türk kökenli vatandaşını hedef tahtasına koyuyor. Avusturya’da zaman zaman tartışmalara neden olan yasa dışı çifte vatandaşlık konusu, neredeyse hiçbir konuda uzlaşamayan aşırı sağcı FPÖ ve liberal söyleme sahip Yeşiller Partisinin ortak gündemi haline geldi.



Yetkililer tarafından gayri resmi olduğu gerekçesiyle dikkate alınmayan listeler, Türk toplumuna yönelik gerçek dışı bir algının oluşturulması için bazı basın kuruluşları ve sosyal medya tarafından oldukça kullanışlı bir araca dönüştü. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Devlet Televizyonu ORF’ye verdiği bir mülakatta, konusuna ilişkin, “Bir kişinin çifte vatandaşlığa sahip olmasında bir sakınca görmüyorum. Bu durumun Avusturya devletine zarar vereceğini de düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu. AA