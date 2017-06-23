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Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor

Venezuela'da aylardır süren kitlesel protestolarda en az 79 kişinin hayatını kaybettiği ve ölümlerin çoğunun güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu gerçekleştiği öne sürüldü

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Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor
Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı gelen on binlerce kişi aylardır meydanlarda. Protestocular, ülkedeki insan hakları ihlallerini eleştirerek cezaevindeki muhalefet liderlerinin salıverilmesi ve erken seçime gidilmesini talep ediyor. Devlet Başkanı Maduro ise göstericilerin huzursuzluk ortamı yarattığını ileri sürerek, polise ve çevreye saldırdıkları gerekçesiyle muhalefeti suçluyor.

Foro Penal adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, protestoların başladığı Nisan ayı bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 63'ünün ölümüne ve böylece büyük bir bölümüne güvenlik güçlerinin müdahalesinin neden olduğu açıklandı.

Örgütün sözcüsü Alfredo Romero perşembe akşamı yaptığı açıklamada, “güvenlik güçlerince sebep olunan ölümlerin arkasında devletin adam öldürmeyi sistematik hale getirdiğine dair somut işaretlerin yer aldığını” söyledi.  Nisan ayından beri Venezuela'da 3 bin 278 kişi gözaltına alındı, 338'i askeri mahkemeye çıkarıldı. DIŞ HABERLER

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Venezuelada Bilanço Ağırlaşıyor
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