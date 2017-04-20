Venezuela'da gerginlik tırmanıyor

Venezuela'da hükümet yanlılarıyla muhalefet arasındaki şiddet tırmanıyor. Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto gösterileri sırasında bir gençle, bir kadının başlarına kurşun isabet etmesi sonucu öldüğü açıklandı. Maduro yanlıları muhalefeti bir askeri "katletmekle" suçlarken muhalefet lideri Henrique Capriles taraftarlarını perşembe günü de protesto gösterilerine katılmaya çağırdı. Protestolar sırasında başından ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden gence hareket halindeki bir motosikletten ateş edildiği bildiriliyor. San Cristobal kentindeki protesto gösterileri sırasında da 23 yaşındaki bir kadının başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği savcılık tarafından doğrulandı. Maduro hükümet karşıtlarıyla ABD'yi darbe hazırlığı yapmakla suçladı. Kolombiya ve Arjantin televizyonlarının Venezuela'daki yayınlarının kesildiği açıklandı. Parlamento başkanı Julio Borges, “ordunun anayasa ve halktan yana çıkma zamanının geldiğini” söyledi. Savunma Bakanı Vladimir Pedrino Lopez "ordunun devlet başkanına kayıtsız şartsız bağlı olduğunu” duyurdu. Ayrıca ABD merkezli otomotiv şirketi General Motors, Venezüella hükümetinin 'yasadışı' şekilde şirketin Valencia kentindeki fabrikasına el koyduğunu duyurdu. General Motors yaptığı açıklamada hükümetin Venezüella'nın endüstri merkezi kenti Valencia'da bulunan fabrikalarına 'yasadışı' şekilde el koyduğunu ve bu konuda 'tüm yasal haklarını' kullanacaklarını belirtti. Açıklamada "GMV'nin (General Motors Venezolana) fabrikasına beklenmedik şekilde resmi yetkililer tarafından el konuldu, normal çalışma faaliyetleri önlendi. Ek olarak araçlar gibi şirkete ait diğer mallar yasadışı şekilde bulundukları yerlerden alındı" dendi. El koyma işleminin şirkete, 2678 işçiye, 79 bayiye ve tedarikçilere büyük zarar vereceği de vurgulandı. Venezüella İçişleri Bakanlığı el koyma işlemi hakkında bilgi vermeyi reddetti. DIŞ HABERLER