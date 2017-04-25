Venezuela'da kritik süreç

New York'taki Cornell Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gustavo Flores Macias, Venezuela'daki gelişmeleri değerlendirirken, son günlerde şiddetlenen protestoların temelinde ekonomik krizin yattığını belirtti. Petrol fiyatlarının son 3 yıldır düşük seyretmesinin, ekonomik krizi tetikleyen önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Macias, “Hükümetin elinde kamu hizmeti için çok az para kaldı. Bundan genel olarak devlet hastaneleri, okullar ve ülkenin altyapı yatırımları etkilendi.” dedi.



Macias, hükümet karşıtı gösterilerin tek sebebinin petrol fiyatlarındaki düşüş olmadığını vurgulayarak, yönetimin genel olarak asayişi sağlama ve yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğunu iddia etti. Başkent Caracas'a 25 kilometre uzaklıktaki Los Teques'te yaşayan Estefania Delgado, ülkede nüfusun çoğunun asgari ücretle geçinmeye çalıştığını ve fiyatların her geçen gün arttığı söyledi. Ülkede ürünlerin neredeyse yüzde 90'ının ABD doları ile ithal edildiğini belirten Delgado, “Hükümet ticaretle uğraşan kişilere bile resmi olarak dolar sağlayamıyor. Tüccarların işlerini yapabilmesi için de bu gerekiyor. Karaborsada normal değerinden 8-9 kat daha fazla ödeme yaparak dolar alabiliyorsunuz” diye konuştu.

Halk gıda krizine çözüm bekliyor

Venezuela'da katılımcı sayısı giderek artan gösterilerde seçim talebi dile getirilirken, gıda krizine çözüm bulunması isteniyor. Et ve süt ürünleri, pirinç, yağ, un gibi gıdalarla ilaç ve kişisel hijyen malzemelerinin temininde sıkıntı yaşayan milyonlarca Venezuelalı, komşu ülke Kolombiya'da mülteci olarak yaşıyor.