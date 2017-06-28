Venezuela'da mahkemeye bombalı saldırı

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Venezuela'da Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopteri ile saldırı düzenlendi.

Devlet Başkanı Maduro, bunun bir darbe girişimi olduğunu ileri sürdü. Venezuela'da aylardır süren kitlesel protestolarda en az 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Foro Parel ölümlerin çoğunun güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.

Aylardır siyasi gerginliğin sürdüğü Venezuella'da Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden el bombaları atılması ülkede yeni bir krize neden oldu. Devlet Başkanı Maduro bunun bir "darbe girişimi" olduğunu ileri sürdü.

Venezuela Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Salı günü başkent Caracas'ta Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden birisinin patlamadığı iki adet el bombası atıldığını ve bunun terörist bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Maduro karşıtlarının yayınladığı bir manifestoda söz konusu helikopterin pilotu Oscar Perez'in açıklamasına yer verildi ve bunun "zorbalığa yönelik bir adım" olduğu belirtildi.

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