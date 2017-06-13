Venezuela'da siyasi kriz sürüyor

Venezuela'da göstericiler Yüksek Mahkeme binasını ateşe verdi. Devlet Başkanı Nicolás Maduro karşıtı yüzleri maskeli protestocuların pazartesi günü başkent Caracas'ın Chacao semtindeki mahkeme binasına molotof kokteylleri atmasının ardından binanın dış cephesi alev aldı, olayda üç kişi yaralandı. Venezuela'da hükümet karşıtları, uzun süredir Yüksek Mahkeme'yi Devlet Başkanı Maduro lehine ve muhalefetin ağırlıkta olduğu parlamento aleyhine kararlar almakla suçluyor.



Maduro, Mayıs ayı başında üyelerin yarısı siyasi partiler dışındaki sendika gibi sivil toplum örgütlerinden oluşan 500 kişilik bir yasama kurulu kurmayı önermişti. Ancak muhalafet Maduro'yu söz konusu yasama kurulunu kendi taraftarları ile doldurup, yeni anayasanın yardımı ile gücünü pekiştirmeye çalışmak istemekle suçluyor. Venezuela aylardır derin bir siyasi krizin içerisinde bulunuyor.



Siyasi kriz nisan ayı başında Yüksek Mahkeme'nin parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma kararının ardından başlamıştı. Muhalefet, hükümeti Venezuela'da ağır ekonomik bir krize yol açmak ve ülkeyi diktatörlüğe dönüştürmek istemekle suçluyor. Sosyalist Devlet Başkanı Maduro ise muhalefeti yabancı devletlerin de desteği ile ekonomik bir savaş yürütmek ve kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.