Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Venezuela'da siyasi kriz sürüyor

ABD'nin eliyle ham petrol fiyatlarının düşmesi, zengin petrol yataklarına sahip yaklaşık 30 milyon nüfuslu Venezuela'nın ekonomik krize sürüklenmesine yol açmıştı. Ekonomik krizin siyasi krize dönüştüğü ülkede iktidar ve muhalefet birbirlerini suçluyor

Bu haber kez okundu.

Venezuela'da siyasi kriz sürüyor
Venezuela'da göstericiler Yüksek Mahkeme binasını ateşe verdi.  Devlet Başkanı Nicolás Maduro karşıtı yüzleri maskeli protestocuların pazartesi günü başkent Caracas'ın Chacao semtindeki mahkeme binasına molotof kokteylleri atmasının ardından binanın dış cephesi alev aldı, olayda üç kişi yaralandı. Venezuela'da hükümet karşıtları, uzun süredir Yüksek Mahkeme'yi Devlet Başkanı Maduro lehine ve muhalefetin ağırlıkta olduğu parlamento aleyhine kararlar almakla suçluyor.

Maduro, Mayıs ayı başında üyelerin yarısı siyasi partiler dışındaki sendika gibi sivil toplum örgütlerinden oluşan 500 kişilik bir yasama kurulu kurmayı önermişti. Ancak muhalafet Maduro'yu söz konusu yasama kurulunu kendi taraftarları ile doldurup, yeni anayasanın yardımı ile gücünü pekiştirmeye çalışmak istemekle suçluyor. Venezuela aylardır derin bir siyasi krizin içerisinde bulunuyor.

Siyasi kriz nisan ayı başında Yüksek Mahkeme'nin parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma kararının ardından başlamıştı.  Muhalefet, hükümeti Venezuela'da ağır ekonomik bir krize yol açmak ve ülkeyi diktatörlüğe dönüştürmek istemekle suçluyor. Sosyalist Devlet Başkanı Maduro ise muhalefeti yabancı devletlerin de desteği ile ekonomik bir savaş yürütmek ve kendisini devirmeye çalışmakla suçluyor.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Venezuelada Siyasi Kriz Sürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100