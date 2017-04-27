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Venezuela o örgütten çekiliyor

Venezuela'da hükümet, protestoculara sert müdahalesine yönelik yapılan eleştirilerin ardından Amerikan Devletleri Örgütü'nden (OAS) ayrılma kararı aldı. Ülke çapında devam eden protestolarda ölü sayısı ise 32'ye çıktı

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Venezuela o örgütten çekiliyor
Venezuela hükümeti, OAS'tan çıkacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada "Ayrılma talebimizi Perşembe günü OAS’a yazılı olarak sunacağız" diye konuştu. Rodriguez, ulusal çapta televizyon kanallarından canlı yayınlanan konuşmasında kendilerine yönelik yapılan "dalkavuk ücretli köleler" gibi hakaretlere izin veremeyeceğini açıkladı.

Rodriguez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Venezuela onuru, bağımsızlığı, egemenliği, ülkenin barış ve geleceği için OAS’tan çekiliyor" açıklamasında bulundu. Caracas hükümeti, üyesi olduğu Washington merkezli Amerikan Devletleri Örgütü’nü (OAS) ABD yönetiminin Venezuela’da sosyalizmin ortadan kaldırılma kampanyasını desteklemekle suçluyor.  Bununla birlikte Venezuela’da ülke çapında hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Çarşamba günü başkent Caracas’ta erken seçim talep eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı binlerce gösterici sokaklara çıktı. Polis göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Göstericiler ve polis arasında çıkan çatışmalarda bir kişi daha hayatını kaybetti. Venezuela aylardır derin bir siyasi krizin içerisinde bulunuyor. Kriz bir süre önce Yüksek Mahkeme’nin meclisin yetkilerine el koyması ile tırmanmıştı. Ancak ülke içinden ve dışından gelen yoğun tepkinin ardından Yüksek Mahkeme tartışmalı kararını geri çekmişti.  DIŞ HABERLER

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Venezuela O örgütten çekiliyor
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