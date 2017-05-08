Venezüella'da Amerikan tarzı anlaşma

Venezüella'nın sağcı muhalefet lideri Julio Borges'in Beyaz Saray'da ABD'li üst düzey askeri yetkililerle görüştüğü ve Venezüella'da 'hızlı ve barışçıl çözüm' için ABD ile anlaştığı açıklandı. Venezüella'daki sağcı muhalefet partisi Önce Adalet Partisi'nin lideri ve Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Julio Borges'in, Beyaz Saray'da ABD'li askeri yetkililerle ‘üst düzey toplantı' yaptığı ortaya çıktı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ortaya çıkan görüşmenin 5 Mayıs'ta gerçekleştiği, Borges'in, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster ile görüştüğü ve Venezüella krizi için 'hızlı ve barışçıl çözüm' ihtiyacı üzerinde anlaştığı belirtildi. Beyaz Saray'ın görüşmeden bir gün sonra yaptığı açıklamada, Borges ve H.R McMaster buluşmasında, Venezüella'da devam eden ekonomik ve siyasi kriz, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ülkede özgür ve demokratik seçimler yapılması konularının görüşüldüğü belirtildi.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınması için sokak eylemlerini artıran Borges, Washington Times gazetesine verdiği bir röportajda, ABD başkanı Donald Trump'ı "Venezüella'daki sorunların sınırların çok ötesinde istikrarsızlık yarattığını anlayan bir başkan" olarak tarif etmiş, ve bu açıklamasıyla ülkesine ABD müdahalesi istediği yönünde tepki görmüştü. DIŞ HABERLER