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Venezüella’da anlaşmazlık giderildi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Yüksek Mahkeme ile yetkilerini elinden aldığı muhaliflerinin çoğunlukta olduğu Kongre arasındaki anlaşmazlığın giderildiğini açıkladı

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Venezüella’da anlaşmazlık giderildi
Maduro, Yüksek Mahkeme ve Kongre arasındaki çatışmanın geride kaldığını belirtti. Ancak Venezüella Devlet Başkanı devlet televizyonundan yaptığı açıklamasında ayrıntılı bilgi vermedi. Venezüella Savunma Konseyi ise Yüksek Mahkeme'ye parlamentonun yetkilerini üzerine alma ve vekillerin dokunulmazlığını kaldırma kararını gözden geçirme çağrısında bulundu. Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı  Tareck El Aissami de "Güçler dengesi ve kurumsal istikrarın temini için Yüksek Mahkeme'yi kararlarını gözden geçirmesi konusunda uyardık" ifadelerini kullandı. Mahkemenin kararı hem başkent Caracas'da eylemlere yol açmış hem de uluslararası arenada kınanmıştı. Kolombiya'nın Caracas Büyükelçisi Ricardo Lozano, Venezuela'daki son gelişmeler üzerine ülkesine döndü. Venezuela'daki Yüksek Mahkemenin, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongrenin yetkilerini elinden alma kararının ardından Lozano'yu çağırdıklarını bildiren Holguin, "Büyükelçi istişareler için burada kalacak. Umarız, Yüksek Mahkeme verdiği karardan, Venezuelalıların yararına olacak şekilde geri döner" dedi.

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Venezüella’da Anlaşmazlık Giderildi
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