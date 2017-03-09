Wikileaks ABD’ye zarar veriyormuş!

İnternet platformu Wikileaks, Amerikan dış istihbaratının akıllı telefon, televizyon ve diğer iletişim cihazları üzerinden hacker saldırıları düzenlediğini ortaya koyan belgeler yayınlamıştı. CIA sözcüsü Heather Horniak, ilgili belgelerin yayınlamasının Amerikan vatandaşları için hayati tehlike doğurduğunu belirterek, "Bu gibi faaliyetler sadece Amerikalı görevliler ve faaliyetlerini tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda hasımlarımızı da ABD'ye zarar verebilecek imkânlarla donatıyor" açıklaması yaptı. CIA sözcüsü, Wikileaks belgelerinin doğruluk derecesiyle ilgili bilgi ise vermedi. Wikileaks CIA'nin ABD'deki merkezinden sızdırdığı, teşkilatın siber casusluk faaliyetleri hakkındaki bilgileri içeren 8 bin 761 belge yayınlamıştı. Wikileaks, ABD'nin Frankfurt Konsolosluğu'nda görevli hackerler aracılığıyla Avrupa, Yakındoğu ve Afrika'daki haberleşme bilgilerine ulaştığını bildirmişti. Wikileaks CIA'in akıllı telefon, bilgisayar ve mikrofonlu televizyonların şifresini kırarak kullanıcılarını dinlediğine yer vermişti. 2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın dinleme faaliyetlerini dışarıya sızdıran Edward Snowden Wikileaks belgelerinin gerçek olduğunu duyurdu. DIŞ HABERLER