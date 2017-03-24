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Wikileaks'ten yeni CIA iddiaları

Amerikan Merkezi İstihbarat Dairesi CIA’nın fabrikadan yeni çıkmış iPhone’ları bile kırabildiği ve 2008’den bu yana da bu cihazlara sızdığı öne sürüldü.

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Wikileaks'ten yeni CIA iddiaları

Gizli belgeleri sızdırmasıyla tanınan internet platformu Wikileaks, CIA’in yeni iPhone’lara yüklenecek bir teknoloji geliştirdiğini iddia etti.

Wikileaks, CIA’nın ABD’den gönderilen ve ya ülkeye gelen kargolardaki telefonları açarak casus yazılım yüklemiş olabileceğini yazdı. Wikileaks’in bir başka iddiası da, CIA’nın bilgisayar açılışlarında kullanıcı şifresini devre dışı bırakarak, dosyalara erişim sağlayan bir yazılımı olduğu. Bu yazılım, harici bellekte taşınabilecek kadar da küçük.

Wikileaks son dönemde ABD istihbaratının kullandığı yöntemleriyle ilgili iddialarını sıklıkla yayınlıyor. Bu iddialar arasında CIA’nın, Rusya başta olmak üzere başka ülkelerin kullandığı kötü amaçlı yazılımlardan bu kütüphane kurduğu, internet bağlantılı tüm cihazların CIA’nın izleme programı için kullanılabildiği var. CIA ise iddialar ve belgelerin gerçek olup olmadığı ile ilgili şimdilik yorum yapmayı reddediyor.

 HABER MERKEZİ

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