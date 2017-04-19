Yabancı basından Akşener'e ilgi

Dünya finans çevrelerinin gazetesi Financial Times FT'nin Ankara'daki muhabirleri Laura Pitel ve Mehul Srivastava'nın ortak analizinde, Akşener'in sadece kendi partisi MHP'ye kafa tutmakla kalmayıp, Erdoğan'ı 'başkanlık hayalinden mahrum bıraktığı' savunuldu. Yazıda bu durum, İstanbul ve Ankara'da 'Hayır' oylarının baskın çıkmasıyla ilişkilendirdi.



FT'nin analizinde şu ifadelere de yer verildi: "Uzmanlar, merkez sağı AKP'nin hâkimiyetine en büyük tehlike olarak görüyor. Eski İçişleri Bakanı Akşener böyle bir mücadeleye liderlik edecek en iyi isim olabilir. Savunucuları Akşener'in hem aşırı milliyetçileri, hem laikler ve İslamcıları kuşatacağını, sol ve sağdan ve tabii ki AKP'den oyları çalabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre, ekonomideki olası bir gerileme Akşener'in önemli sayıda AKP'liyi kabuğundan çıkararak kendisine çekmesini sağlayabilir."

FT'ye göre, Akşener'in parti kurmak için 'birçok engeli aşması' da gerekecek. Daha önceki kurultaylarına polis ve mahkeme engeli konulması bunlardan sadece biri...

Yazıya göre ayrıca, Akşener'in sağlam bir maddi kaynak sağlanması ve MHP'nin Kürtler ve azınlıklara karşı 'ırkçı' bir çizgisi olduğu ve gizli paramiliter gruplarla güçlü bağları olduğu yönündeki algıları yok etmesi gerekecek.

Öte yandan Akşener, Çarşamba günü Twitter hesabından, "Parti kurma çalışmamız yoktur. YSK'nın hukuku katlettiği, 'abidik gubidik' işlerin yapıldığı bir süreçte önceliğimiz oylarımıza sahip çıkmaktır" açıklamasında bulundu.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL