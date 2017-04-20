Yaptırımlar Rus tarımını geliştirdi

Financial Times gazetesinde yazan Neil Buckley, AB ve Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamasından sonra, bu durumun ülkede fırsat olarak görülmeye başladığını belirtti. ?Buckley “Bu durumu fırsat olarak gören yetkililer ithal ikamesi teşvik ederek ve ihracatta rekâbeti arttırarak yerli iş sektörünün geliştirmeyi düşündüler. Birçok batılı analist ve yatırımcı kuşku ile yaklaştı. Ancak tarım ve tarımla ilgili alanlarda iyimser olmanın haklılığı ortaya çıktı. Rusya geçen 34 milyon tondan fazla tahıl ihraç ederek dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı oldu” ifadelerini kullandı. Rusya’nın geçen yıl 119 milyon tonla toplam tahıl üretiminde rekor kırdığını vurgulayan Buckley, tahıl dışında başka üretim alanlarında da başarılı olduğunu, yerli domuz ve tavuk eti üretiminde ithal ikamesini tam anlamıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Buckley ayrıca, “Rusya şeker pancarı üretiminde de ilk sıraya yükseldi. Sera sebzeciliği bir önceki yıla kıyasla da yüzde 30 arttı. Tarım sektörü silah sektöründen sonra Rusya’nın en büyük ihracat alanı haline gelecek” ifadelerine yer verdi. DIŞ HABERLER