Yasak temyiz mahkemesine takıldı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına konan ABD’ye giriş yasağı yürürlüğe girmeyecek. San Francisco Federal Temyiz Mankemesi Başkan Trump’un bir alt mahkemenin verdiği ret kararına yaptığı itirazı reddetti. Üç hâkimden oluşan mahkeme heyeti Trump’un, ‘milli güvenliği ilgilendiren belli kararların muhakeme konusu olamayacağı’ şeklindeki gerekçesini kabul etmedi. Karar gerekçesinde, ‘söz konusu ülkelerden gelen yabancıların ABD’de terör saldırıları düzenlediğinin yönetim tarafından kanıtlanamadığına’ da yer verildi. Donnald Trump üst temyiz mahkemenin kararına Twitter hesabı üzerinden gösterdiği tepkide, “Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede” dedi. ABD Başkanının Federal Mahkemede alınan karar hakkında en yüksek merci olan Anayasa Mahkemesi’nde temyiz davası açma yetkisi bulunuyor.

Donald Trump 27 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle mülteci kabul programını 120 gün süreyle askıya almış, Suriyeli mültecilere süresiz giriş yasağı koymuş, İran, Irak, Suriye, Somali, Sudan, Libya ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişini ise 90 gün süreyle yasaklamıştı.

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