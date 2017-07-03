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Yemen'de kolera ölüm saçıyor

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Yemen'de, 27 Nisan'dan bu yana 21 kentte 252 bin 816 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği, kolera nedeniyle bin 560 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi

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Yemen'de kolera ölüm saçıyor
Salgın sebebiyle 216 kişinin öldüğü İbb vilayeti, 288 kişinin hayatını kaybettiği Hacce vilayetinden sonra ülkede koleranın hızla yayıldığı ikinci kent olma özelliği taşıyor. Öte yandan Sokotra vilayeti ise salgının görülmediği tek il olarak kayıtlara geçti. Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Öten yandan Suudi Arabistan-Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 Suudi Arabistan askerinin öldüğü bildirildi. ülkenin güney sınırında Husilerle girilen çatışmalarda Macid bin Ahmed Abdurrahman ve Muhammed bin Ömer el-Adyani isimli 2 askerin öldüğü haberi yer aldı. Husilerle çatışmalarda önceki günde bir asker hayatını kaybetmişti. Son kayıpla Suudi Arabistan ordusunun Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana verdiği kayıpların sayısı 26'ya yükseldi.  DIŞ HABERLER


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