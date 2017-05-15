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Yemen'de kolera salgını büyüyor

Bir yılda ikinci kez kolera salgını patlak veren Yemen'de acil durum ilan edildi. 116 kişinin hayatını kaybettiği salgının hızla yayıldığı belirtildi

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Yemen'de kolera salgını büyüyor
Başkent Sana'da acil durum ilan edilirken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi bir hafta içinde ölüm ve hastalık vakalarının üçe katlandığı uyarısı yaptı. Başkent Sana'da Şii Husilerin kontrolündeki kurumlardan pazar gecesi acil durum çağrısı yapıldı. Kolera salgınının hızla yayılması üzerine, “felaketi kontrol altında tutacak durumda olunmadığı” açıklaması yapılarak, acil durum ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı, kolera salgınına karşı uluslararası insani yardım yapılması çağrısı yaptı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Yemen misyonu şefi Alexander Faite yaptığı açıklamada, kolera salgınını tehlikeli boyutlarda yayıldığına dikkat çekti. Faite, bir hafta içinde ölen ve hastalanan kişilerin sayısının üçe katlandığını söyledi. Kızılhaç yetkilisi kolera nedeniyle 116 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 8 bin 600 kişinin de salgına yakalandığını açıkladı.

Bir yıldan kısa bir süre zarfında ikinci kez kolera salgını baş gösteren ülkedeki mevcut durum Birleşmiş Milletler tarafından en büyük insani felaketlerden biri olarak tanımlanıyor. BM verilerine göre ülke genelinde 17 milyon kişi yeteri kadar beslenemiyor ve yaklaşık 19 milyon kişi acil gıda yardımlarına bağımlı yaşıyor. Açıklanan sayıların ülke nüfusunun üçte ikisi olduğu belirtiliyor. DIŞ HABERLER

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