Yemen'de otele saldırı

Aralarında siviller ve Şii Husi hareketi mensuplarının olduğu yaklaşık 60 kişinin öldüğü belirtiliyor. Yemenli güvenlik yetkilileri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bu sabah gerçekleştirdiği hava saldırılarında yaklaşık 60 kişinin öldüğü açıklandı.



Başkent Sana'ya 35 km uzaklıkta bulunan Arhab bölgesindeki otelin koalisyon güçlerince neden vurulduğu belirsiz. Görgü tanıklarından aktardırılanlara göre Kaa el Kaidhi mahallesinde iki katlı otel, saldırı sonucu tamamen yıkıldı. Enkaz altındaki cansız bedenlerin hala çıkartıldığı belirtildi.





Görgü tanıkları ayrıca otelin birkaç km uzağında, Husiler'e ait bir kontrol noktasına da hava saldırısı yapıldığını söyledi. Yemen'de otele yapılan hava saldırısında çevredekiler enkaz altında kalan cansız bedenleri taşıyor. DIŞ HABERLER