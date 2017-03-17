Yemen'de tekne battı

Yemen'de hükümetle savaşan Şii Husi hareketine bağlı Saba haber ajansı daha önce Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab'ül Mendep boğazında Somalili sığınmacıları taşıyan tekneye hava saldırısı yapıldığını ve onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurmuştu. Yaralıların ve ölenlerin naaşlarının getirildiği el Hudeyde liman kenti Husilerin kontrolünde bulunuyor. Saldırının bir Apache helikopteri ile yapıldığı belirtilmişti. Ancak Millman bu iddiayı doğrulayamadıklarını sadece ölü ve yaralıları doğruladıklarını aktardı. Husiler 2 yıldır Develet Başkanı Abdurabbu Mansur el Hadi ve onu destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla savaşıyor. Saba haber ajansı saldırıdan koalisyonu sorumlu tutuyor ancak saldırının kim tarafından yapıldığı şu anda netlik kazanmış değil. DIŞ HABERLER