Ülkenin en büyük hastanesi olan Es-Sevra'daki sağlık çalışanları 6 aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, meşru taleplerinde ısrarcı olduklarını ifade etti. Hastane çalışanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu kurumda verilen sağlık hizmetinin devam edebilmesi için gerekli en basit hukuki ve meşru haklarını arayan sağlık personeline karşı, baskıcı ve keyfi uygulamalarda bulunan hastane yönetimini, doğabilecek sonuçlara karşı uyarıyoruz." denildi. İnsani ve ahlaki değerleri gözetmeksizin sağlık çalışanlarına yönelik asılsız suçlamalarda bulunan yönetim kurulunun ahlak dışı ve sorumsuz uygulamalarının kınandığı açıklamada, yönetim kurulu başkanı ve yardımcılarının yargılanması istendi.
Yemen'deki grev hastaları etkiliyor
Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Es-Sevra Hastanesi'nde 6 aydır maaşları ödenmeyen sağlık çalışanlarının 2 aydır sürdürdüğü grev, yüzlerce hastanın hayatını tehlikeye sokuyor
19 Mart 2017 Pazar 16:32
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Ülkenin en büyük hastanesi olan Es-Sevra'daki sağlık çalışanları 6 aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, meşru taleplerinde ısrarcı olduklarını ifade etti. Hastane çalışanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu kurumda verilen sağlık hizmetinin devam edebilmesi için gerekli en basit hukuki ve meşru haklarını arayan sağlık personeline karşı, baskıcı ve keyfi uygulamalarda bulunan hastane yönetimini, doğabilecek sonuçlara karşı uyarıyoruz." denildi. İnsani ve ahlaki değerleri gözetmeksizin sağlık çalışanlarına yönelik asılsız suçlamalarda bulunan yönetim kurulunun ahlak dışı ve sorumsuz uygulamalarının kınandığı açıklamada, yönetim kurulu başkanı ve yardımcılarının yargılanması istendi.