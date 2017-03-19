Yemen'deki grev hastaları etkiliyor

Ülkenin en büyük hastanesi olan Es-Sevra'daki sağlık çalışanları 6 aydır maaşlarının ödenmediğini belirterek, meşru taleplerinde ısrarcı olduklarını ifade etti. Hastane çalışanları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu kurumda verilen sağlık hizmetinin devam edebilmesi için gerekli en basit hukuki ve meşru haklarını arayan sağlık personeline karşı, baskıcı ve keyfi uygulamalarda bulunan hastane yönetimini, doğabilecek sonuçlara karşı uyarıyoruz." denildi. İnsani ve ahlaki değerleri gözetmeksizin sağlık çalışanlarına yönelik asılsız suçlamalarda bulunan yönetim kurulunun ahlak dışı ve sorumsuz uygulamalarının kınandığı açıklamada, yönetim kurulu başkanı ve yardımcılarının yargılanması istendi.





Es-Sevra Hastanesi doktorları, 6 aydır maaşlarının ödenmemesi nedeniyle 2 ay önce başlattıkları grevin devam ettiğini anlattı. Grev nedeniyle ameliyatların durduğunu, acil bölümünün ise sınırlı şekilde hizmet verdiğini aktaran doktorlar, hastane avlusu ve çevresinde onlarca hastanın beklediğini ifade etti. Es-Sevra Hastanesi doktorları, hastane bütçesinin yeterli olmasına rağmen 6 aydır maaşlarının ödenmediğini ileri sürerek 2 aydır iş bırakma dahil gibi bir dizi eylemlerde bulunuyor. AA