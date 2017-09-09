Yeni İHA üzerine çalışıyorlar

ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay Jimmy Jones, Flying Missile Rail (FMR) adı veriler yeni İHA üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çatışma yerine F-16 ve F/A-18 savaş uçaklarıyla ulaştırılacak yeni saldırı İHA'sı, ‘havadan havaya’ sınıfından iki adet AMRAAM AIM-120 füzeleriyle donatılacak ve çatışma sırasında savaş uçaklarına destek verecek. Uçaktan bırakıldıktan sonra insansız hava aracının saatte 1110 kilometre hızla uçacağı ve havada 20 dakika kalabileceği belirtilirken, donatıldığı füzeleri hem uçağa bağlı durumunda hem de bağımsız uçuş sırasında fırlatabileceği kaydedildi.

Yeni aracın en büyük özelliği olarak montajının kolay olması gösterildi. Aracın parçalar halinde üslere getirilip buralarda toplanması öngörülüyor. Üslerde kurulacak mini fabrikaların ayda yaklaşık 500 dron üretebilecek. Bu özellik, İHA'ların uçak gemilerinde de üretilmesi fırsatını sağlıyor. FMR’lerin savaş uçakları ile düşmana ait uçaklar arasında tampon bölge oluşturması öngörülüyor. ABD uçakları güvenli bölgedeyken düşman uçaklar İHA'ların saldırı bölgesinde olacak.

