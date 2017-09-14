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Yeni ‘nükleer deneme’ yolda

Son nükleer denemesini 3 Eylül'de yapan ve ardından uluslararası toplumun sert yaptırımlarıyla karşılaşan Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemeye hazırlandığı öne sürüldü

14 Eylül 2017 Perşembe 16:37
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Yeni ‘nükleer deneme’ yolda

Kuzey Kore, yeni bir 'yeraltı nükleer denemeye' hazırlanıyor. Bu iddia ABD'nin Johns Hopkins Üniveristesi'nde bulunan ABD-Kore Enstitüsü'nün '38 North' adlı internet sitesinde yer aldı.

İngiliz The Telegraph gazetesinin aktardığına göre, uzmanlar denemeden 5 gün sonra çekilen uydu fotoğrafları ışığında 6. denemenin yapıldığı Punggye-ri nükleer deneme alanının güneyinde (Güney Kapısı) kazılmış bir hava bacası yakınında kazı ekipmanları ve ağır yük kamyonları tespit etti.

Uzmanlar ayrıca 'Batı Kapısı' olarak bilinen bir diğer yeraltı giriş noktasında ek faaliyetler yürütüldüğünü öne sürdü.

Uzmanlar son denemenin 'Kuzey Kapısı'ndan ulaşım sağlanan Mantap Dağı altındaki yapılara ciddi oranda zarar verdiğine ve bu nedenle bu bölgenin (Kuzey Kapısı) yeni denemelerin yapılmasına uygun olmadığına inanıyor. Güney Koreli yetkilinin "Kuzey Kore'deki faaliyetleri yakından izlediklerini ve yeni provokasyonlara nasıl cevap vereceklerini tartıştıklarını" söylediği belirtildi.

BM'den yeni yaptırımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pazartesi günü Kuzey Kore'nin petrol ithalatına ve tekstil ihracatına kısıtlamalar getirmişti. Kuzey Kore, BMGK kararını reddetmiş, kararı 'çirkin provokasyonun ürünü' olarak nitelemişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:03
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