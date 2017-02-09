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Yeni Pentagon stratejisine dikkat

Türkiye ile çıkarları çatışan ABD’nin Moskova-Ankara yakınlaşmasından rahatsız olduğu bilinen bir gerçek. ABD’nin diplomatik girişimler yerine, istihbarat servisleri üzerinden ilişki biçimine karşı dikkatli olunmalı.

09 Şubat 2017 Perşembe 15:16
Yeni Pentagon stratejisine dikkat

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Eric Pahon, Suriye konusunda Ankara ile Washington arasında olumlu yönde ilerleyen bir ilişki olduğunu belirterek “Müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz” dedi.

Pahon ayrıca, ABD’nin gözden geçirdiği IŞİD stratejisinde Türkiye’nin olacağını vurguladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcülerden Pahon, yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinin IŞİD’den temizlenmesine yönelik uzun zamandır Türk ve Amerikan yetkilileri arasında görüşmeler olduğunu söyledi.

Pahon, ABD’nin daha önce Türkiye’nin El Bab'a yönelmesini istememesine karşın şimdi operasyona destek vermesinin bu olumlu yönde ilerlemenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Öte yandan ABD’nin Türkiye ile olan bu yeni ilişki biçimini değerlendiren ODTÜ Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkeş, önemli değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: "CIA Başkanının ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacak olmasını doğrusu çok acı bir durum olarak görüyorum. Tuhaf bir durum bu. Bir başka ülkenin istihbarat şefinin Türkiye'yi ziyaret edecek olması övünülecek bir şey olamaz. Çok utanç verici bir durum. Diplomasi yoluyla çözmek yerine, istihbarat servisleri üzerinden bir ilişki biçimine dönüştürmek, çok risklidir ve herkesin hayatını tehdit edecek bir şeye dönüşebilir. Konu Suriye'yle sınırlı olmayacaktır, başka meseleler olacaktır."

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Yeni Pentagon Stratejisine Dikkat
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