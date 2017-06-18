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Yunan askerler NATO tatbikatına tepkili

Yunanistan'ın Evros ve Trakya bölgelerindeki askeri kamplarda bulunan Yunan askerler, Yunan ordusunun NATO tatbikatına katılımına tepki gösterdi

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Yunan askerler NATO tatbikatına tepkili

Syriza hükümetinin 'Yunanistan'ın toprağını ve sularını NATO güçlerine açmasına karşı çıkan' askerler, Syriza hükümetinin politikalarının 'Yunan halkının çocukları olan askerler için provokasyon anlamına geldiğini' duyurdu. Açıklamada 20 gündür Yunanistan ve Kıbrıs'tan yapılan açıklamalarda NATO'ya karşıtlığın bildirildiği de hatırlatılırken, "Biz NATO güçlerinin yardımcı ekibi değiliz" denildi.

Yapılan açıklamada "Limanların, havayollarının, yolların, kampların ve ülkemizdeki diğer altyapıların NATO'nun askeri güçleri tarafından kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Onlar topraklarımıza adım atmamalı. Burada hoş karşılanmıyorlar" diye duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan Komünist Partisi üyeleri, Egnatia yolunda insan zinciri oluşturarak NATO konvoyunun geçişini engellemişti. DIŞ HABERLER

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Yunan Askerler NATO Tatbikatına Tepkili
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