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Yunanistan'da 'çöp krizi' büyüyor

Yunanistan'da hükümet ve işsiz kalma tehdidiyle kaşı karşıya kalan temizlik işçileri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan çöp krizi yaklaşık iki haftadır büyüyerek devam ediyor

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Yunanistan'da 'çöp krizi' büyüyor
Sıcaklığın 42 derecenin üzerine çıkması beklenen hafta sonu yaklaşırken, başkent Atina ve diğer bazı kentlerin sokaklarındaki çöp yığınları hijyen ve sağlık endişeleri yaratıyor. Belediyelere bağlı temizlik işçilerinin sözleşmelerinin uzatılmasının, mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması üzerine başlayan kriz, aradan geçen yaklaşık iki haftalık sürede çözülemedi.

Grev nedeniyle toplanmayan çöp yığınlarından çevreye kötü kokular yayılırken, şehri ziyaret eden turistler de manzara karşısında şaşkın. Yunanistan Turizm Bakanı Eleni Kundura, krizin, turizmin yükseldiği ülkesinin itibarını zedelediğini belirterek "Yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde oluşan çöp yığınları hem Yunan vatandaşlarının hem de ülkede bulunan turistlerin sağlığını tehdit ediyor." ifadelerini kullanmıştı. AA

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