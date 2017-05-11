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Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti

Atina'da kemer sıkma önlemlerini protesto eden bir grup gösterici, Maliye Bakanlığı binasını işgal etti

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Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kemer sıkma önlemlerini protesto eden bir grup gösterici, Maliye Bakanlığı binasını işgal etti. Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bakanlık binası önünde toplanan yüzlerce göstericiden bazıları, binanın girişlerini kapatarak sembolik işgal eyleminde bulundu.

Kent merkezindeki Sintagma Meydanı'nda yer alan binaya giren bir grup eylemci, ön cepheye "Sermaye-AB ve hükümetin yeni hırsızlığına karşı 17 Mayıs'ta genel greve" yazılı pankart astı. Ülkenin önde gelen işçi ve memur sendikaları, kurtarma paketi programındaki ek kemer sıkma önlemlerine karşı 17 Mayıs'ta genel grev çağrısında bulunmuştu. AA

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