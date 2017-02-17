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'Yunanistan euro'dan çıkmalı'

Yunanistan'ın mali ve ekonomik durumunun ele alındığı Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantıda konuşan Alman milletvekili Hans-Olaf Henkel, ülkenin 'Avrupa Birliği (AB) ortak para birimi zincirlerinden kurtarılması ardından borcunu ödemesinden vazgeçilmesi' önerisinde bulundu.

17 Şubat 2017 Cuma 16:27
'Yunanistan euro'dan çıkmalı'

Alman milletvekili Hans-Olaf Henkel, ülkenin 'Avrupa Birliği (AB) ortak para birimi zincirlerinden kurtarılması ardından borcunu ödemesinden vazgeçilmesi' önerisinde bulundu.

Henkel, böylelikle Yunanistan'ı yeni yardım programlarıyla 'kurtarmaya' gerek kalmayacağını belirterek ülkenin ekonomisinin rahatlayacağını ifade etti.

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Henkel'in önerisinin Yunanistan'ın AB'den çıkması anlamına gelmediğini belirterek, ülkenin ulusal para biriminin olmamasının ekonomik krizin etkilerini artırdığını vurguladı. Boratav, halkın ortak para biriminden çıkılması talebine rağmen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bunu göze alamadığını, egemen sınıfların da AB'den ayrılma adımının atılmasına imkan vermediğini belirtti.

Yunanistan'ın tüm varlıklarını sattığını ve elinde bir şey kalmadığını söyleyen Boratav, ülkenin kendine gelebilmesi için euro'dan çıkması gerektiğini vurguladı. Atina'nın borcunu ödemesinin mümkün olmadığını belirten Boratav, Almanya'nın emperyalist ülke mantığıyla bu durumu kabul etmediğini söyledi.

 Ekonomik krizden derin şekilde etkilenen Yunanistan'ın devlet borcu son 8 yılda üçe katlanırken, ekonomisi yüzde 25 küçüldü.

HABER MERKEZİ

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