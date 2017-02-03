Yunanistan göçmenleri Türk sınırına bıraktı

Bir ihbarı değerlendiren 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 40 kişi, yapılan işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresine getirildi. Kaçaklardan Pakistan uyruklu Osman Ali, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçtikten sonra buradaki Yunan sınır birlikleri tarafından yakalandıklarını, bir gün orada kaldıktan sonra tekrar Türkiye tarafına atıldıklarını anlattı.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın "deport" ya da "push back" de (geri itme) denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.

AA