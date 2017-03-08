Yunanistan kapıda vizeyi uzattı

Katrougalos, Avrupa Komisyonundan konuya ilişkin resmi yanıtın gelecek günlerde Atina'ya iletileceğini belirtti. Yorgos Katrougalos, daha önce aksi yönde verilen kararın değiştirilmesi için hükümetin çaba harcadığına dikkati çekerek, "En sonunda çalışmalarımız ürün verdi, AB Komisyonunun Göçten Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos dün Brüksel'de söz konusu adaların belediye başkanlarına 'kapıda vize' uygulamasının bir yıl daha uzatıldığını söyledi." ifadesini kullandı. Ekonomileri turizme bağlı Ege'nin doğusundaki adaların göçmen kriziyle büyük bir yükü kaldırdığını, "kapıda vize" uygulamasının uzatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Katrougalos, "Böylece bu yıl da program uygulanmaya devam edecek. AB Komisyonundan resmi yanıtı önümüzdeki günlerde bekliyoruz." diye konuştu. Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana nisan-ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyor. DIŞ HABERLER