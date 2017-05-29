Yunanistan’da, Eğriboz Yarımadası’nın (Eyvia) kuzeyinde yer alan Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Yunan basını, uçağın eğitim uçuşu sırasında motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğünü, otomatik fırlatma sistemini kullanan pilotun kurtulduğunu duyurdu. Kazanın ardından Sakız ve Midilli adalarından havalanan 2 Puma helikopter ve bölgede seyreden gemiler tarafından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. AA
Yunanistan savaş uçağı düştü
Yunanistan’da, Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi
29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:22
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Yunanistan’da, Eğriboz Yarımadası’nın (Eyvia) kuzeyinde yer alan Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.