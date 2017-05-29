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Yunanistan savaş uçağı düştü

Yunanistan’da, Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi

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Yunanistan savaş uçağı düştü

Yunanistan’da, Eğriboz Yarımadası’nın (Eyvia) kuzeyinde yer alan Skopelos Adası yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yunan basını, uçağın eğitim uçuşu sırasında motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğünü, otomatik fırlatma sistemini kullanan pilotun kurtulduğunu duyurdu. Kazanın ardından Sakız ve Midilli adalarından havalanan 2 Puma helikopter ve bölgede seyreden gemiler tarafından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. AA

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