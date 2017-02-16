Yunanistan’dan ‘skandal’ jet bütçesi

Borç batağındaki Yunanistan’ın toplam 10 milyar doları bulması beklenen hava kuvvetlerini yenileme planlarını uzmanlar, kurtarma programındaki ülkenin mali dengelerini sarsacak bir çaba olarak değerlendiriyor. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un talimatıyla F16 savaş uçaklarının ve S300 hava savunma füze sistemlerinin bakımının yanı sıra yeni F35 jetlerinin siparişini içeren plan, uzmanlar tarafından “skandal” ve “düşüncesiz” olarak nitelendiriliyor. Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, eğer tüm plan hayata geçirilirse Yunan bütçesine toplam maliyet 10 milyar doları bulabilir. Kaynaklar, yalnızca F16 jetlerinin bakımının 1,2 ile 1,7 milyar dolar arasında tutacağını ifade ediyor. Öte yandan, 5. nesil tek motorlu F-35 taarruz uçakları için talep mektubunun Washington’a iletildiği kaydedildi.