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Yunanistan’ın pervasızlığına bak!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Pazar günü Kardak Kayalıkları'na yönelik ziyareti sırasında TSK'ya mensup özel kuvvetleri taşıyan iki hücum botunun İmia Adası'na yaklaşarak yedi dakika boyunca orada kaldığını ve Yunanistan karasularını ihlâl ettiğini iddia etti.

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:30
Yunanistan’ın pervasızlığına bak!

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Pazar günü Kardak Kayalıkları'na yönelik ziyareti sırasında TSK'ya mensup özel kuvvetleri taşıyan iki hücum botunun İmia Adası'na yaklaşarak yedi dakika boyunca orada kaldığını ve Yunanistan karasularını ihlâl ettiğini iddia etti.

Yunanistan ile Türkiye arasında sık sık tartışmalara konu olan İmia Adası, Bodrum'un yaklaşık 1 kilometre açıklarında bulunuyor.

Yunanistan'dan Türkiye'ye suçlaması

Yunanistan bunu hep yapar. Türkiye ile Yunanistan arasında 21 yıl önce Kardak Kayalıkları nedeniyle kriz çıkmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a sığınma başvurusunda bulunan sekiz askerin Türkiye'ye iade edilmemesine yönelik geçen haftaki mahkeme kararının ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir siyasi gerginlik baş gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın askerlerin iade talebini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'la Geri Kabul Anlaşması'nın iptali gündemde" dedi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 30.01.2017 14:50
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