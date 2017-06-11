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Zaharova: Batı medyası Kırım’a gitmeyi yasaklıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, batılı medya yöneticilerinin, meslekleri gereği Kırım’daki gerçekler konusunda suskun kalamayacakları için muhabirlerine Kırım’a gitmelerini özellikle yasakladıklarını belirtti

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Zaharova: Batı medyası Kırım’a gitmeyi yasaklıyor
Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin Aluşta kentinde çalışmalarına başlayan ‘Herkese Açık Kırım’ adlı medya forumu kapsamında konuşan Zaharova, “Yabancı muhabirler, düşünen ve deneyimli insanlar. Asıl konu şu ki kendi yöneticileri, bu kişilerin Rusya’nın bölgelerine gelmelerini yasaklıyor. Bu sadece Kırım ile alakalı bir durum değil, ancak Kırım, bunun en canlı örneği” ifadelerini kullandı.

Zaharova, Batı medyası temsilcilerinin Kırım Yarımadası’na gelmeleri halinde, profesyonel olan bu kişilerin Kırım’daki gerçek durum ile ilgili suskun kalamayacaklarını, bu nedenle medya yöneticilerin yayın politikasının bu kişilere yarımadayı ziyaret etmelerini yasakladığını ileri sürdü. Independent ve London Evening Standard gazetelerinin yayıncısı Rus milyarder Aleksandr Lebedev’in girişimiyle Kırım Cumhuriyeti’nin Aluşta kentinde dün çalışmalarına başlayan ‘Herkese Açık Kırım’ adlı medya forumuna Kırım yönetimi, Rusya Parlamentosunun Duma ve Federasyon Konseyi temsilcileri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya’dan ve dış ülkelerden çok sayıda uzman ve gazeteci katılıyor. DIŞ HABERLER
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Zaharova: Batı Medyası Kırım’a Gitmeyi Yasaklıyor
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