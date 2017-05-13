Zanzibar Adası paylaşılamıyor

İranlı göçmenler tarafından kurulan ve adını “zenciler sahili” anlamındaki Farsça "zengi bar"dan alan Zanzibar, Arap ve Fars toplumunun derin izler bıraktığı, Portekizlilerin, Ummanlıların ve İngilizlerin yıllarca hüküm sürdüğü büyük bir ada. Bugün Tanzanya'nın bir parçası olan Zanzibar Adası'nın en eski yerleşim yeri ise 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi 'ne giren Stone Town. Zanzibar'ı dünyadaki diğer şehirlerden ayıran özellikleri arasında ilk sıralarda mimari yapısı ve kültürüyle Afrika, Arap, Hint ve Avrupa medeniyetlerinin izlerini bir arada taşıması geliyor. Çok sayıda binanın restorasyonuna devam edilen şehirde ziyaretçiler adeta tarihte yolculuğa çıkıyor. Otomobil girişinin imkansız olduğu daracık sokaklarda Zanzibar sıcağı altında yürüyen ziyaretçiler, taş yapılı evlerin gölgesinde başka bir ihsan aramıyor. 19'uncu yüzyıl ve öncesinde kölelerin dolaştırıldığı bu sokaklarda yerlilerin deyimiyle artık "Mzungu"lar yani beyaz adamlar, tarihten ders çıkarmak için dolaşıyor.

Evler sanat eseri gibi