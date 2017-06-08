Zarif’ten Trump’a yanıt

Zarif, Beyaz Saray'ın açıklamasını 'iğrenç' olarak niteledi. Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada “İranlılar ABD'nin arka çıktığı müşterilerin terörüne karşı koyarken iğrenç Beyaz Saray açıklaması ve Senato yaptırımları… İranlılar ABD'nin bu dostluk iddialarını reddediyor” ifadelerini kullandı.



Trump'tan İran'daki saldırıya ilişkin açıklama: Terörü destekleyenler, onun kurbanları olacaktır. İran'da dün parlamento ve Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaşanan iki ayrı bombalı ve silahlı saldırıda 13 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların ardından yaptığı açıklamada ölenler için taziyelerini iletmiş ancak “Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz” demişti. DIŞ HABERLER