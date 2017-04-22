Zekeriya Öz iltica mı ediyor?

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) verilerine göre çok sayıda savcı, hakim ve avukatın Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilirken, Alman resmi dairelerin ‘iltica işlemlerinin’ kabul edilip edilmemesi konusunda referandum sonuçlarını bekledikleri ifade edildi.

BAMF’ın söz konusu bu başvurularla ilgili Federal Dışişleri Bakanlığı’na rapor sunduğu belirtilirken, geçtiğimiz yıl başvuruların sadece yaklaşık yüzde 9’u kabul edildi. Haberde Almanya’ya sığınan ve isim belirtilmeyen iki hukukçunun iltica başvuru sonucunu beklediği ve hatta durumlarını Avrupa İnsan hakları Mahkemesine kadar götürmek istedikleri ifade edildi.

2016 ila 2017 yılları arasında 7000 Türk vatandaşı Almanya’ya iltica talebinde bulundu. İltica başrurusunda bulunanlar arasında oldukları tahmin edilen firari eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın Almanya’da oldukları biliniyor.

HABER MERKEZİ