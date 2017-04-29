Zoraki birlik mesajı

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve ülkelerinin liderleri, Brexit müzakereleri öncesi birlik mesajı verdi. AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, İngiltere'nin ayrılık sürecini resmen başlatmasından bir ay sonra AB'nin Brexit müzakere ilkelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Brüksel'de gerçekleşen olağanüstü bir zirvede dün buluştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesi yaptığı açıklamada, İngiltere ile gelecekte yakın ve güçlü bir ilişki istediklerini söyledi. Buna ilişkin herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Tusk, İngiltere'nin mali yükümlülüklerine atıfta bulunarak, "Fakat geleceği tartışmadan önce geçmişimizi düzene koymalıyız. Bu konuyu özenle, fakat sıkı bir şekilde halledeceğiz. Bence bu, (müzakerelerde) ilerlemede tek olası yol" dedi.

İngiltere hariç AB ülkelerini tanımlayan AB 27'nin birlik içinde olmasını isteyen Tusk, şu değerlendirmede bulundu: "Ancak o zaman müzakereleri tamamlayabiliriz. Bu da, bizim birlik ve beraberliğimizin İngiltere'nin de çıkarına olduğu anlamına geliyor. Şimdilik, 27 üye devletin yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP) dahil tüm AB kurumlarından güçlü destek geldiğini hissediyorum. Bunun eşsiz olduğunu biliyorum, fakat değişmeyeceğinden eminim."

Müzakereler seçimden sonra

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise müzakerelere İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçimden sonra başlanacağını, ancak onun öncesinde 3 Mayıs'ta AB Konseyinden müzakereler için yetki isteyeceklerini, Konseyin de bu talebi 22 Mayıs'ta oylayacağını açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecekte de İngiltere ile iyi ilişkiler içinde olmak istediklerini belirterek, "Ancak biz de 27 ülke olarak çıkarlarımızı birlikte temsil edeceğiz. Şimdiye kadar bu mükemmel bir şekilde başarıldı. Müzakerelerde de başarlı olmak için bu, iyi bir başlangıç noktasıdır" açıklamasında bulundu.

AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier de AB 27'nin bu toplantısının çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü beraber olduğumuzu gösteriyor" sözlerine yer verdi. Barnier, AB'nin birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu ama bunun İngiltere'ye karşı olmadığını ifade etti.

Fransızlar da AB'yi oylayacak

Zirve öncesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise zirvenin öneminin, AB'nin birliği olduğunu kaydederek, "Şüphesiz AB'den ayrılma kararının Birleşik Krallık'a bir bedeli olacaktır. Bunun cezalandırıcı olmaması gerekiyor. Aynı zamanda AB kendi çıkarlarını koruyacaktır" ifadesini kullandı.

Ülkesindeki seçimin AB bağlamındaki önemine değinen Hollande, Brexit örneğinde olduğu gibi AB'den ayrılmanın ortak pazarın dışında kalmak gibi olumsuz taraflarına atıfta bulunarak, şunları söyledi: "Bu bir gerilemedir ve evet, bir risk almadır. Pazar günü Fransa'da ortaya konulan tercih, Fransızların AB'den çıkması için korkulacak bir durumun olup olmadığıdır. Fransız halkının tercihi ve kazanımı, AB'de kalma yönünde olmalıdır. Bu perspektiften bakıldığında, 7 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak seçim, AB'nin oylanacağı bir seçim olacak."

İngiltere, geçene sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.