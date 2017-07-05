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2.4 milyon kişi okur-yazar değil

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 yaş ve üzeri okur yazar nüfus oranı Türkiye genelinde yüzde 96.50’ye ulaşırken, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 milyon 482 bin 432 kişi oldu.

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2.4 milyon kişi okur-yazar değil

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 yaş ve üzerindeki nüfusta yüzde 1,32 okuma yazma bilmeyen oranıyla Antalya 'en okur yazar il' oldu.

'En okumaz-yazmaz' İl

Yüzde 1.65 okumaz yazmaz oranıyla Çanakkale ikinci, yüzde 1.66’yla İzmir üçüncü oldu.  Yüzde 9.36 okuma yazma bilmeyen oranıyla Mardin, yüzde 9.30 ile Şanlıurfa ve yüzde 8.76 ile Şırnak okuma yazma bilmeyen oranlarının en yüksek olduğu iller oldu.

Kadın sayısı erkeklerden fazla

Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri erkek nüfusta okuma yazma bilmeyen oranı yüzde 1.12, kadın nüfusta okuma yazma bilmeyen oranı yüzde 5.90 oldu. İzmir’de bu nüfus içinde okuma yazma bilmeyen erkek oranı yüzde 1’in altında kalırken (yüzde 0.59), kadınlarda oran yüzde 2.71 olarak belirlendi.

Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusta ilkokul mezunu oranı yüzde 24.15, ilköğretim mezunu oranı yüzde 14.21, ortaokul veya dengi meslek okulu yüzde 12.69, lise veya dengi okul mezunu oranı yüzde 22.97, yüksekokul veya fakülte mezunu oranı yüzde 14.94, Yüksek lisans mezunu oranı 1.13, doktora mezunu oranı ise yüzde 0.29 oldu.

HABER MERKEZİ

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