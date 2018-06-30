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80'inde YKS'de ter döktü

İzmir’de yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi 80 yaşındaki Hasbiye Candemir, hayallerin yaşı olmadığını üniversite sınavına girerek gösterdi

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:46
80'inde YKS'de ter döktü

Gaziemir ilçesindeki Adnan Menderes İlkokulu’nun bahçesi, bu sabah üniversite sınavı heyecanı yaşayan liseden yeni mezun gençlerin yanı sıra onların büyükannesi yaşındaki 1938 doğumlu Hasbiye Candemir’i ağırladı. Çocuk yaşlarından bu yana okumayı ve müziği çok seven Candemir, bu iki hayalini de gerçekleştirmek için yaş engeline takılmadı. Sınava giriş belgesi ile okula gelen Candemir, üniversite öğrencisi olabilmek için şaşkın bakışlar altında sınıfın yolunu tuttu.

Candemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yaptığı açıklamada, öğrenme tutkusunu dile getirdi, liseyi de açıköğretim yoluyla 2017 yılında tamamladığını belirtti. Hemşirelikten emekli olduğunu ve yurt dışı seyahati yapmayı çok istediğini anlatan Candemir, "eğitimi yetersiz olduğu" gerekçesiyle yeşil pasaport alamadığı için 70 yaşından sonra yeniden okuma serüveninin başladığını dile getirdi.

Candemir, torunlarının artık yetiştiğini, bazılarının evlendiğini ve ailesinin de "üniversite hayali" için kendisini desteklediğini dile getirerek, şöyle dedi: "Üniversite öğrencisi olmak için buradayım.

Kazanırsam inşallah üniversiteye gireceğim. 1938 doğumluyum ama yaş önemli değil her zaman insan okuyabilirmiş, ben bunu öğrendim. Zaten okumayı da çok seviyorum, hiç elimden kitap düşmez ki devamlı okurum. Hiçbir şey için geç değil. Eğer Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan geçerli not alabilirsem konservatuvara gideceğim. Konservatuvarın kurslarına gidiyorum."
AA

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